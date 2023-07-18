İYİ Parti'den skandal provokasyon: AK Parti İl Başkanlığı hedef alındı! Polise tekme-tokatlı saldırı | Video

İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığını hedef alarak skandal bir provokasyona imza attı. İl Başkanlığı önünde siyasi şova kalkışan ve zorbaca binaya girmeye çalışan vekillerin hukuksuz eylemine polis izin vermedi. Polislere tekme-tokatlı saldırıya varan şekilde arbede yaşanırken, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Olay çıkmasın diye önlem alan, polisimize tekme tokatla saldıran, böyle muhalefet anlayışına yazıklar olsun" diyerek sert tepki gösterdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, "Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz." dedi.