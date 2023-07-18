İYİ Parti'den skandal provokasyon: AK Parti İl Başkanlığı hedef alındı! Polise tekme-tokatlı saldırı | Video
İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığını hedef alarak skandal bir provokasyona imza attı. İl Başkanlığı önünde siyasi şova kalkışan ve zorbaca binaya girmeye çalışan vekillerin hukuksuz eylemine polis izin vermedi. Polislere tekme-tokatlı saldırıya varan şekilde arbede yaşanırken, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Olay çıkmasın diye önlem alan, polisimize tekme tokatla saldıran, böyle muhalefet anlayışına yazıklar olsun" diyerek sert tepki gösterdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, "Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
00:50
04:29
Kolombiya'da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı: 6 ölü | Video 18.07.2023 | 18:02
11:23
13:16
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video 18.07.2023 | 17:04
04:30
Mahmut Övür | FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu? 18.07.2023 | 16:30
02:19
Hilal Kaplan | Körfez turunun yansımaları 18.07.2023 | 16:28
05:55
00:18
01:38
Togg sürprizi! Başkan Erdoğan ve Prens Selman birlikte kullandı | Video 18.07.2023 | 09:23
01:06
00:34
İstanbul Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı | Video 18.07.2023 | 00:08
01:18
Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney | Video 17.07.2023 | 23:41
00:56
00:08
Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu | Video 17.07.2023 | 21:31
01:49
Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video 17.07.2023 | 21:30
03:07
Atina yakınlarında iki orman yangını | Video 17.07.2023 | 21:30
04:30
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video 17.07.2023 | 20:04
03:34
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da | Video 17.07.2023 | 19:59
02:08
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı | Video 17.07.2023 | 19:58