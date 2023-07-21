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Giriş Tarihi: 21.7.2023 14:16 Son Güncelleme: 21.7.2023 15:22

Hayati Yazıcı'nın acı günü! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

Hayati Yazıcı’nın acı günü! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, şu anda Hakka uğurladığımız Fatma annemiz, yol ve dava arkadaşım Hayati beyin valideleri, Hayati beyi yetiştiren Fatma annemiz! Her nefis ölümü tadacaktır. Fatma annemiz maşallah 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar ona ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Mekanı cennet olsun inşallah. Ruhu için el Fatiha" ifadelerini kullandı.

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96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı'nın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Hayati Yazıcı'nın acı günü! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
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