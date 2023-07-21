Hayati Yazıcı’nın acı günü! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, şu anda Hakka uğurladığımız Fatma annemiz, yol ve dava arkadaşım Hayati beyin valideleri, Hayati beyi yetiştiren Fatma annemiz! Her nefis ölümü tadacaktır. Fatma annemiz maşallah 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar ona ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Mekanı cennet olsun inşallah. Ruhu için el Fatiha" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video

96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.