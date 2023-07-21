AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, annesi Fatma Yazıcı'yı Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatma Yazıcı'nın tabutu omuzladı. Cenaze aracına konulan Yazıcı, Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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