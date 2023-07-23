Dostlar Dolmabahçe’de buluştu

Başkan Erdoğan dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ağırladı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantı yapıldı. Kabine üyeleri de Cezayirli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.Türkiye ile Cezayir, 23 Mayıs 2006'da dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladı. Farklı alanlarda yapılan bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ile imzaladığı anlaşmada siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda diyaloğun yanı sıra iki tarafın özellikle ekonomi alanındaki işbirliğini de güçlendirme taahhüdü yer aldı. Orta ve küçük ölçekli işletmeler düzeyinde canlanmayı hedefleyen anlaşmayla, iki ülke arasında her yıl üst düzey bir toplantının yapılması da kararlaştırıldı. 2019'da ise Abdülmecid Tebbun'un Cezayir Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.