HDP’ye ne söz verdin açıkla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi'nin desteğini almak için Ümit Özdağ ile herkesten gizli protokol imzaladığını itiraf etmesi siyaset gündeminde etkisini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun pazarlık sürecinde sergilediği bonkör tutum, her kesimden insanın tepkisine yol açtığı gibi Zafer Partisi'ne verilen sözlerin ortaya çıkmasının ardından HDP'ye verilen sözler de merak konusu oldu. İşte o tepkiler:Yüzde 2 oya 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığı verenler yüzde 10 oyu olan HDP (Yeşil Sol) ve TİP'e, uzantılarına neler verdiler acaba? Millet İttifakı'ndan yüreği olan birisi varsa çıksın ve konuşsun. Biz bunları seçim öncesi söylediğimizde en hafifi ile bize yok böyle şeyler diyenler sizden de açıklamalar geliyor. Lakin sadece Kılıçdaroğlu'nu itham ediyorsunuz. Peki, sizin hiç mi vebaliniz yok?Milli iradeye karşı yapılan tüm tertip ve oyunlar bozulmuştur. Muhalefet partilerinin arasındaki güç paylaşımları, pazarlıklar, seçilme üzerine düşürdükleri gölgeler ve karanlık girişimler sonuçsuz bırakılmıştır. CHP her açıdan yeni bir döneme girmiştir.Milletimizin her bir ferdinin aklında ise şu soru dolaşıyor: İrili ufaklı birçok partiye başkan yardımcılıkları, bakanlıklar ve onlarca kurum sözü veren Kılıçdaroğlu, kendisini alenen destekleyen terörle iltisaklı gizli ortaklarına ne sözler vermiş olabilir? Bu sorunun cevabı da elbet ortaya çıkacaktır.Şeffaf olmayan yöntemlerle protokol yaparak ortadan kaldıramazsınız. Sizin böyle bir hakkınız yok. İyi ki kazanamamışız. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız.Baktığımızda o 6'lı Masa'da bırakın ortak aklı, akıl bile yokmuş. Dolayısıyla Erdoğan'ın seçimi kazanması işten bile değilmiş.