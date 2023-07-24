CHP ve yandaş TV’si arasında İmamoğlu krizi: Halk TV ile tüm ilişkisini kesti

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmelerini tek taraflı iptal etti. İki taraf arasındaki protokole tepki yağarken, sosyal medyada tartışmalar da ardınca geldi. Yılmaz Özdil, fesihname belgesi için "Türk basın tarihinin en hazin belgesi. Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" yorumunda bulundu.Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Cafer Mahiroğlu da CHP'nin tek taraflı fesih kararı sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Taviz vermeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi. CHP Genel Merkezi ise CHP'li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. Bu genelge sonrası belediyelerin Halk TV ile daha önce planlanmış programları iptal edilmeye başlandı.Yasak kararının ilk sonucu ise kanalın "Görkemli Hatıralar" adlı programının CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin mekânında yapılacak canlı yayının iptal edilmesiyle ortaya çıktı. Ayrıca Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de programa bu genelgeden dolayı katılmadı.Fonlama belgesine tepki yağdı:Halk TV'de çalışırken, günler öncesindendavet edip sözleştiğimizkonuklar yayına kısa süre kaladeğiştirilip, yerine partili isimlergeliyordu. Meğer partiyle anlaşmavarmış. Bundan yayıncı olarakbenim haberim yoktu. Öncelikleseyirci bu yayınların "reklam" olduğunubilmeliydi.ArtıkHalk TV'nin, sizin vereceğiniz 650milyona ihtiyacı yok; onun arkasındamilyon dolarlara hükmedenEkrem İmamoğlu var. İki yıl evvelkamuya ifşa ettiğim hususları inkarederek, aleyhime dava açanlar;şimdi ise noter ihtarı ile sözleşmesonlandırıyor! Yakalandınız!"CHP'dedün gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı yeni bir krizi daha tetikledi. Değişim yanlısı 4 il ve bir ilçe başkanın tasfiyesine itirazlar konusunda yapılan oylamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile destekçilerinin potansiyeli ilk kez ortaya çıktı. 2 il başkanı için 31 oyu yakalayan değişimciler, PM'de üstünlüğü ele geçirdi. Ancak göreve iadeleri için 40 oya ihtiyaç duyan başkanların itiraz başvurusu, yeterli sayı yakalanamadığı için reddedildi. Değişimcilerin bazı oylamalarda çoğunluğu ele geçirmesinin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kanadında büyük rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Tasfiyeleri durduramasa da PM'de kritik bir başarı yakalayan değişimcilerin bu kez olağanüstü kurultay için atağa geçmesi bekleniyor. Ancak tüzükte yer alan bazı çelişkili maddeler, 31 oyun olağanüstü kurultayın önünü açıp açmadığına yönelik farklı tartışmalar doğuruyor. İmamoglu'nun PM'de kendi tarafına çekmeyi başardığı 31 üyeyi olağanüstü kurultay süreci için de devreye sokması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.ANKARA