Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Jandrama timleri Başakşehir ilçesinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 teröristi yakaladı.
PKK KAMPINDA ÖZEL EĞİTİM
Yakalanan teröristlerden Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun 2011 yılında Suriye'nin Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandile geçtiği belirlendi.
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Teröristtin Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.
Bir süre Hakkari Şemdinli bölgesinde faaliyet gösteren teröristin TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye'nin Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.
İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Velat Jamo isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun ise 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edildi.