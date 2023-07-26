Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

PKK KAMPINDA ÖZEL EĞİTİM

Yakalanan teröristlerden Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun 2011 yılında Suriye'nin Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandile geçtiği belirlendi.

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Teröristtin Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.