Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı | Video

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." denildi.