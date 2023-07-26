Video Haber Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı | Video
Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı | Video

Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı | Video

26.07.2023 | 10:26

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." denildi.

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