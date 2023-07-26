Kılıçdaroğlu’nun pişkinliği “pes” dedirtti: Yandaş medyasını maaşa bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

CHP ve Halk TV arasında yaşanan kriz gündemdeki yerini korurken, Kılıçdaroğlu dün grup toplantısındaki açıklamaları ile bir kez daha hayrete düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve değişim hareketini öven yayınları sebebiyle kısa süre önce Halk TV ile olan tüm sözleşmeleri fesheden Kılıçdaroğlu, diğer fondaş kanallara da parmak salladı. Kılıçdaroğlu'nun muhalif medyayı dizayn etme çabaları büyük tepki çekerken, grup toplantısında verilen mesajlar, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, pişkinliğin bu kadarı da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi.Kürsüde yaptığı konuşmada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı savunarak sözlerine başladı. "Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz" diyerek şaşkınlık yaratan Kılıçdaroğlu, "Doğru haberlerin engellendiğini de biliyoruz" demekten de geri durmadı. Halk TV'ye uygulanan maddi ve siyasi baskı sürecinde kamuoyuna basın özgürlüğü mesajları veren Kılıçdaroğlu'nun sözleri, sosyal medyada da büyük ses getirdi.Öte yandan toplantıdaki konuşmasında parti içi krize ilişkin tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, çalkantılı süreci adeta görmezden geldi.