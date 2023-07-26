Marmaray 10 yılda Avrupa’yı taşıdı

Ulastırma ve Altyapı Bakanlıgı tarafından 2013'te hizmete alınan Marmaray, seyahat süresini 108 dakikaya düsürdügü Gebze-Halkalı hattında rekor yolcu tasıdı. Marmaray 10 yılda, Avrupa kıtasının toplam nüfusundan fazla insanı tasıdı. Marmaray'ın çok büyük bir yatırım basarısı oldugunu vurgulayan Ulastırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloglu sunları kaydetti:Marmaray 60.46 metre derinligi ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip. 76.6 kilometre uzunlugunda 43 istasyonla hizmet veriyor. Günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi var. 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray'da 10 yılda tasınan yolcu sayısı 1 milyara ulastı. 64 ülkeden olusan 745 milyonluk Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcuyu tasımıs durumda. Bu bir yatırım ve isletme basarısıdır. 2023'te 203 milyon yolcu tasınması hedefleniyor.Marmaray geceleri ise yük tasımacılıgı için kullanılıyor. Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryolu tasımacılıgı imkânı sunan Marmaray sadece yolcu degil, yük tasımacılıgında da ön plana çıktı. Çin'den hareket eoen ilk uluslararası yük treni, Demir Ipek Yolu üzerinden Avrupa'ya, Marmaray'ı kullanarak ulastı. Marmaray Bogaz Tüp Geçisi'nden bugüne kadar 3 bin 29 yük treni geçerken bu trenlerden 1610'u Avrupa, 1419'u ise Asya yönüne geçti.