15 Temmuz alçaklığını70 yıl geçse de unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'nda Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Erdoğan, şu önemli açıklamalarda bulundu:Tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünü geride bıraktık. 7 sene önce uçak ve silah sesleriyle başlayan karanlık bir geceden milletimizin direnişi sayesinde aydınlık sabaha çıktık. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi kavururken maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahıyla vurulmanın acısını beraber yaşadık. Üstünden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik.15 Temmuz gecesi 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece Gölbaşı'nda 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geriye kalan eşyalar o gece orada yaşanan vahşetin, FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Hal böyle iken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor.Bölücü terör örgütüne katılım nerdeyse durma noktasına geldi. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı sayesinde.Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak ve Suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik. Terörü kaynağında kurutma çerçevemiz sayesinde nerede bir terör kümelenmesi varsa hemen yok ediyoruz. Döktükleri şehit kanlarının, vatandaşlarımıza yaşattıkları acıların bedelini misliyle ödetiyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız.Türkiye'nin başına emperyalist güçler tarafından salınan terör belasından kurtulması hayati derecede önemlidir. Sadece güvenliğimize değil, ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen def etmemize bağlıdır. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil'deki terör baronlarının sesleri kesilmedikçe iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız. 14, 15, 16 yaşında kızları kaçırarak Kandil'e getiriyorlar, terör baronları orada bunları taciz ediyor. Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak, turizmde yıllık 100 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyorsak, küresel sistemde söz sahibi olmak istiyorsak terör sorununu çözmeliyiz.Partiden istifa eden Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti. Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.Suriyeve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi daha fazla vakit alacaktır. Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça, gönüllü ve onurlu geri dönüşler artacaktır. Bunu Suriye'nin kuzeyinde gördük. 600 bine yakın sığınmacı güvenli hale getirdiğimiz yerleşim yerlerine geri döndü. Briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. 2 ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında ise 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz.