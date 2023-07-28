Başkan Erdoğan, Habitat İcra Direktörü’nü kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti. Külliye'deki kabul basına kapalı gerçekleşti. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani ve İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh de Erdoğan'a güven mektuplarını sundular.Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.