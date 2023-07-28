Teröre kaynağında neşter

Terörle mücadelesini her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla ve kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892 teröristi etkisiz hâle getirdi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk şu bilgileri paylaştı:Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 20'si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 258'e, bunlardan FETÖ mensubu olanların sayısı 216'ya, toplam terörist sayısı ise 326'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur.1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Son bir haftada harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 661'e ulaşmıştır.Ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.