Esenyurt’taki katliam böyle geldi

Önceki gün Esenyurt'ta meydana gelen ve Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen'in (24) hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'in (21) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi. Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in oğlu Samet'in tartışmasıyla sekteye uğradı.Samet geçtiğimiz martta bir hilti makinesinin satışıyla ilgili tekel bayiine geldi. Mehmet makinenin 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı. Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Samet ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu.bir kan parası vermedi ancak yaklaşık 500 bin liralık PVC alacakları silindi. Konu kapanınca ticari ilişkiler devam etti. Öte yandan Erzen, Özerlerden demir alıyor, ödemelerini de düzenli yapıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca yaklaşık 600 bin liralık borcunu ödeyemedi.20 yıllık ticari dostlukları dolayısıyla hukuki süreç beklemeyen Erzen, borcunu ödeyeceğini söylediyse de şirkete ulaşan haciz kararıyla çılgına döndü. Öfkesine yenilen Erzen, sosyal medyada Özer ailesini etiketleyerek haciz kararı belgesini paylaşıp "20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi? Haciz de nereden çıktı. Biz borcumuzun arkasındayız" yazdı. Bu paylaşımın üzerine Özer kardeşler çocuklarını alarak tekeli bastı...Saldırganlardan tetiği çeken Tarık Özer, emniyetteki ilk ifadesinde "Niyetim konuşmaktı. Pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim, beni küçük düşürdü" dedi.Katlıamdaöldürülen iki gençten Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, olayın bu hale geldiğine inanamadığını belirterek, "İki genci hayattan koparacak kadar ne olabilir ki? 20 yıllık bir ticaretten bahsediyoruz. O gün o aileyle görüştük. Borcumu ödeyeceğimi söyledim, konu kapanmıştı. Öldürmeye gelecek kadar aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Videoları görünce beynimden vuruldum. Oğlum gayet soğukkanlı davranıyor. Keşke arasaydı oğlum. Beni bulamayınca neden gitmediler? Gencecik iki çocuğu bir hiç uğruna toprağa verdik" dedi.Operasyonlarda, saldırıyı düzenleyenlerden Servet Özer, Murat Özer, Tarık Özer ve oğlu Azat Özer gözaltına alındı. Ayrıca, Azat Özer'e yardım ettiği iddia edilen H.A. adlı bir kişi ile bu kişilerle bağlantılı V.E., E.A, E.T. adlı şahısların da yakalandığı, gözaltı sayısının 8'e ulaştığı öğrenildi./SABAHİkiaileyle de alakası olmadığı halde korkunç olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya profilindeki notu ise dikkat çekti. "Kaderimden kaçamam, kim vurduya gittik" yazan Bayındır, tekel bayiine sadece arkadaşı Yusuf Erzen'i görmeye gelmişti.