Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'taki kalıcı konut inşaatları gece gündüz devam ediyor. Kente 112 bin 414 konut yapılacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 yapıda inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Asrın felaketinden kısa süre sonra uzman kurullar eşliğinde peş peşe toplantılar yapıp zemin etütlerini tamamlayan bakanlık, 11 ildeki konut inşaatlarına 7/24 devam ediyor.Sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ta yapılacak konut sayılarına ilişkin güncel verileri paylaşan Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız ve durmayacağız" dedi.İlk etapta inşaat aşamasına geçilen 19 bin 418 konut, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yükseliyor. Tünel kalıp ve radye temel sistemi ile hak sahiplerine kazandırılacak olan yapılar yatay mimariye uygun inşa ediliyor. Konutların yanı sıra bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm sosyal donatılar da hızla hizmete sunulacak.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde afetzedeler köy evlerine yerleşmeye başladı. Kuyulu'da 49 köy evinden tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi. Kıbrıs gazisi depremzede Mehmet Karadaş, "İçinde her şey var, dört dörtlük. Evi teslim ettiklerinde çok duygulandım, ağlayacaktım. Allah razı olsun, devlet bize bu evi verdi. Konutların bu kadar hızlı yapıldığına inanamadım" derken depremzede Osman Şişman da "Devlet söz verdi, bir an önce yaptı. Evlerimiz çok güzel. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. AA