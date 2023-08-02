Fareler ortada geziyor Maltepe Belediyesi ilgilenmiyor

Maltepe Başıbüyük'de bir sitede vatandaşlar sokak köpekleri için site kulübe koyarak önüne de et ve kemik parçaları koydu. Ancak bir süre sonra bölgeye fareler toplanmaya başladı. Köpekler için konulan et ve kemik parçalarının etrafında farelerin toplanmaya başlaması vatandaşları isyan ettirdi.