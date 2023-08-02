Maltepe Başıbüyük'de bir sitede vatandaşlar sokak köpekleri için site kulübe koyarak önüne de et ve kemik parçaları koydu. Ancak bir süre sonra bölgeye fareler toplanmaya başladı. Köpekler için konulan et ve kemik parçalarının etrafında farelerin toplanmaya başlaması vatandaşları isyan ettirdi.
ÇÖZÜM YERİNE SKANDAL CEVAP
Maltepe Belediyesi'ne çok sayıda konuyla ilgili şikâyet yapıldı. Vatandaşlar, çözüm beklerken Maltepe Belediyesi, şikâyette bulunan vatandaşlara, "Site yönetimiyle konuyu görüşmeniz gerekmektedir. 5190 Sayılı yasa kapsamında hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz" dedi.
Fareler ortada geziyor Maltepe Belediyesi ilgilenmiyor | Video