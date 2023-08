Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran günü evinden köpeği Tina ile birlikte yürüyüş yapmak üzere ayrılan Berzeg adeta sırra kadem bastı. Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Acılı eş, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon TL ödül vereceklerini açıkladı.Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hâlâ umutluyum Korhan'ı sağ salim bulacağız. Tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Belirsizlik çok zor." Sanatçı olan Angela Berzeg, Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını söyledi. Berzeg, "İlk görüşte aşktı, 52 yıldır evliyiz" dedi.Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunu söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk ederdi" ifadelerini kullandı. Berzeg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi, aileye duyulan özlem değildi, tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."Korhan Berzeg'in Gönen'de kerpiçten yapılmış aile yadigârı evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye âşıktı. 17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.Berzeg, "Korhan Dünya Bankası'nda çalışırken dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ona ekonomiyi yönetmesi için bakan olmayı teklif etmişti. Fakat Korhan istemedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Korhan'ın öğrencisiydi" dedi.BEN bir İngiliz'im ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada yaşamaktan keyif alıyorum. Hemen hemen tüm Türk yemeklerini yapabiliyorum. Korhan döndüğünde ona en sevdiğimiz yemek olan imambayıldı yapacağım."Korhan Berzeg 17 Haziran'da Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak üzere köpeği Tina ile birlikte ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra eve dönmemesi üzerine eşi Angela Berzeg aramaya çıktı fakat Korhan Berzeg'i bulamadı. Soluğu jandarmada alan Angela Berzeg'in acılı bekleyişi başladı. Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri ile arama başlatıldı. Korhan Berzeg bugüne kadar havadan ve karadan taranan 250 kilometre alanda 22 mahallede arandı, hiçbir ize rastlanmadı.SABAH'A konuşan Berzeg'in avukatı M. Emre Akkaş şöyle konuştu: "Soruşturma Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir."