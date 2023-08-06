Kocaeli’nde tüm ilçeleri alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir dizi ziyaret için Kocaeli'ne geldi. Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Işıkhan daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Son olarak AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, "Kocaeli teşkilatlar olarak 28 Mayıs'tan sonra sahadayız" dedi. Daha sonra Bakan Vedat Işıkhan burada basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu: Şehir buluşmalarının ilkini Kocaeli'de gerçekleştiriyoruz.31 Mart yerel seçimlere doğru şehir buluşmalarımız artıracağız. Yakın zaman çok büyük seçim sürecini geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar zaferini ilan etti. Dünyanın konuştuğu bir isim oldu. Kocaeli teşkilatında dava arkadaşlarımızın çok önemli rolleri oldu. Sizler olmamış olsaydınız farklı bir tablo ile karşılaşmış olurduk. Kocaeli sağlam bir kale. Yerel yönetimlerimiz yaklaşık 6 ayımız kaldı. 2024 yerel seçimleri geldi. Sizin gayretiniz ile bu süreci başarı ile karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza bir vefa borcumuz var. Allah utandırmasın. Tüm ilçe belediyelerinin hepsini alacağız. Hep birlikte çalışacağız. Tekrar bu başarıya ulaşacağız. Biraz yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz 28 Mayıs'ta zafer ile çıktınız son bir çabaya daha ihtiyacımız var."