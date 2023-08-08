CHP’de kriz devam ediyor! İzmir’de kongre karıştı: Tuncay Özkan’a kontenjan tepkisi



Musa Çam

Biz Türkiye'nin yer yerinde milletvekili çıkardık çıkarmaya devam edeceğiz. Faşizmle mücadele siz olunca oluyor, siz istemeyince olmuyor değil. Türkiye'nin her yerinde milletvekili çıkarma potansiyelimiz var. Ben 2008 yılında düzenlenen operasyon ile içeri alındım. CHP'ye resmi bir adaylık başvurum yoktur. 2014 yılında çıktığımda genel başkanımız bana yıpranmışlığımı göz önünde alarak kontenjan adayı olabilirsin dedi. Ben ön seçim için hazırlığa başlamıştım. Sonra ki seçimlerde de ön seçim olmadı. Konuyu şahsileştirmeyelim. Musa bey çok çalışkan milletvekilimizdir, ancak niye devam edip etmediği konsun medya önünde değil başka yerde tartışılır.

"MASAYA YUMRUĞUNU VURACAKTIN"

Özkan'ın sözünü tamamlaması sonrası söz alarak kürsüye çıkan Tacettin Bayır'da hedefine Özkan'ı alırken şöyle devam etti:

Biz geçmiş dönem 14 milletvekili çıkardık. Bu dönem de 14 vekil çıkardık ancak buna bir başarı diyemezsiniz çünkü Ankara'ya gidince 4 vekil eksildik. Bu kürsüde çıkıp demokrasi konuşmak, genel merkezde yönetici olunca farklı konuşmak bize yakışmaz. Özkan tüzük kurultayında el kaldırdı ancak bu benim için ifade etmez. Genel merkez içinde genel başkan yardımcısı iken masaya yumruğunu vuracaktın. Genel merkez yönetim içinde en çok güvendiğim arkadaşım kendisidir. Bizim sahip çıktığımız arkadaşların bize sahip çıkmasını isterdik. Keşke diğer genel başkan yardımcıları da burada olsaydı da onlarla da söyleyecek 2 çift lafım vardı. Ben vekil olsaydım da yine bunları söylerdim.