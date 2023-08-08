Video Haber CHP'de kriz devam ediyor! İzmir'de kongre karıştı: Tuncay Özkan'a kontenjan tepkisi | Video
CHP'de kriz devam ediyor! İzmir'de kongre karıştı: Tuncay Özkan'a kontenjan tepkisi | Video

CHP'de kriz devam ediyor! İzmir'de kongre karıştı: Tuncay Özkan'a kontenjan tepkisi | Video

08.08.2023 | 10:17

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan kavga artarak devam ediyor. Son olarak CHP'nin İzmir kongresi karıştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP eski milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında ilçe kongresinde kavga çıktı. Yaşanan kavgaya delegelerin dahil olması sonrası salonda arbede yaşandı.

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