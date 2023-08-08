İBB Salacak ve Kuzguncuk sahilini metruk bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunu aylardır bitirememesinin ardından 3 yıldır da Kuzguncuk ve Salacak sahillerini halktan kopardı.
Çevresi kapatılan 'Çalışma var' yazılı pankartlarla 3 yıldır bitirilemeyen çalışmalar İstanbul manzarasına doyumsuz bir haz bırakan iki güzide sahilin bir türlü açılmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdi.
Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:
BU YAZ DA BİTİYOR ÇALIŞMA BİR TÜRLÜ BİTMİYOR
"Kuzguncuk 3 yıldır sahilsiz, parksız kalmıştı. Bu yaz da bitiyor, durum hala aynı! Salacak'ta da durum farklı değil. Aylarca çevresi kapalı, başlamadan bekleyen "çalışma" yaz bitti ama bir türlü bitmiyor, ilerlemiyor.
İstanbul Salacak'sız, Salacak da böyle metruk kalmış, insanın içi acıyor! Bu kadar özel bir yerde, saat 5'te paydos eden 3-4 personelle çalışma yapılır mı? Çok söyledik, yazdık, hızlandırmaya çalıştık ama olmuyor, karınca misali iş ilerlemiyor.
İstanbul'a hizmet ederken işinize konsantre olmaz, dünyanın en özel, şehrine hizmet etme görevini, sorumluluğunu yürekten hissetmezseniz, işte böyle ilerlemez işler! Dünyanın en özel sahil hatları halka kapanıyor, yıllar önce bitmesi gereken metro şantiyelerinde yaban ağaçlar büyüyor, İstanbul'da hiç de iyi şeyler olmuyor. Halkımızdan çok yoğun talep ve şikayet geldiği için bilgilendirme yapmak istedim. Tüm kamuoyunun dikkatine."