İBB Salacak ve Kuzguncuk sahilini metruk bıraktı

İstanbul'a hizmet ederken işinize konsantre olmaz, dünyanın en özel, şehrine hizmet etme görevini, sorumluluğunu yürekten hissetmezseniz, işte böyle ilerlemez işler! Dünyanın en özel sahil hatları halka kapanıyor, yıllar önce bitmesi gereken metro şantiyelerinde yaban ağaçlar büyüyor, İstanbul'da hiç de iyi şeyler olmuyor. Halkımızdan çok yoğun talep ve şikayet geldiği için bilgilendirme yapmak istedim. Tüm kamuoyunun dikkatine."

İstanbul’da toplu ulaşıma ve taksi ücretlerine rekor zam: İşte yeni ücretler!