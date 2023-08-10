İBB örümcek ağlarının bağladığı İSBİKE zam yaptı

Kredi kartı ile ödeme yapanlar, "yıllık ve standart" üyelerin fiyatlarından farklı olarak 1-2 arası bisiklet kullanımı 20 TL'den 23 TL oldu. 2-3 saat arası kredi kartı ile bisiklet kiralayacaklar 25 TL yerine artık 29 TL ödeme yapacak. Kredi Kartı ile ödeme yapacaklar sonraki her saat için yapacağı ödeme, 16 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

Spor İstanbul’da eylem hazırlığı: 5 bin kişi Saraçhane’ye yürüyecek

Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı