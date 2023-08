Başkan Erdoğan, kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu: 6.5 milyon konutu dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende, 7 ayrı noktada TOKİ eliyle yapılacak 9 bin 74 konut ve köy evi ile 231 işyerinin temeli atıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Tespitlerimize göre; Maraş'ın neredeyse 3'te 1'i oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, işyeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık.İlk 1 sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor.Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren 'yerinde dönüşüm' projemiz, deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız 'yerinde dönüşüm' için başvuru yaptı. 'Yerinde dönüşüm' projesi ile sadece inşaatlar hızlanmayacak aynı zamanda ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar az maliyetle hayata geçirilecektir.Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çok yoğun çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Konut projeleriyle birlikte, evlatlarımızın eğitim gördüğü okulları, hastaneleri, kamu kurumlarını ve nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettik. Şimdiye kadar TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır.Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekâsının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırısının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Bunları unutmadık, unutmayacağız.Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak, bu takoz zihniyete rağmen yaptık. 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir.Kentsel dönüşüm adımlarına CHP hep itiraz etti. Durdurmak için atmadıkları iftira kalmadı. Ne zaman adım atsak, CHP ve şürekâsı hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu 'istemezukçu' ekip, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri, mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine hak gördükleri güvenli modern dayanıklı konutları benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 250 konutla attığı ilk adımını tebrik ediyorum. Kayseri'yi bir kenara koymak doğru olmaz. Hele hele Kayseri kaç konutla bu işe katılacak bunu da göreceğiz ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, onları da bekleyeceğiz. Onlar da kaç konutla bu yarışın içinde yer alacak? Hayırda yarış bu, başka bir şey değil. O kadar tribünden paralar geliyor, bir kısmını buralara aktaralım. Kazalardan belalardan korunmak için birebir ilaç" dedi.TÖRENDE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerin eliyle yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 işyeri için ilk kazma vuruldu. Konutların 913 adedi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Cem Avcı/Wow Otelleri ve Galatasaray Spor Kulübü tarafından inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dursun Özbek Başkanımız, 'Bizler tamam sahada yarışıyoruz ama hayırda da yarışalım istedik ve Galatasaray olarak 250 konutun inşaatına başlıyoruz. İnşallah diğer kulüpler de bizi geçerler ve bizi de bu konuda geçmiş olurlar, bundan memnuniyet duyarım' derler. Biz de buradan duyuruyoruz. Eğer yapmak isterlerse yerlerimiz hazır" dedi.