Şehit Eren Bülbül’ün annesi: 6 yıl bana 6 bin yıl gibi geldi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Bülbül'ün Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında dün annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu. Oğlunun mezarı başında SABAH'a duygularını anlatan anne Ayşe Bülbül, "Acım hâlâ ilk gün gibi taze. Eren'siz 6 yıl bana 6 bin yıl gibi geldi. Mezarı bana dağ gibi sınır oldu. Yüreğim çok yanıyor, içim sürekli sızlıyor.Dünya Eren'siz bomboş gidiyor. Allah'ın takdiri bu, yapacak bir şey yok. Eren'im hayattayken yokluklar içinde yaşadı. O zor günleri ömrüm boyunca unutamam. Eren'im küçük yaşta kimselerin yapamadığı işleri tek başına yapardı. Yardımsever kişiliğiyle herkesin işine koşardı. Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Bazen ise kapımızın önüne gül getirir, kapıyı çalar saklanırdı. Kapıyı açtığımda önümde gülleri görür, gözyaşlarımı tutamazdım. Onu çok özlüyorum. Günlerimi Eren'in resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak geçiriyorum" dedi. Ağabeyi Arif Bülbül ise, "Küçükken bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. 'Abi askere gideceğim, o hainlere karşı mücadele vereceğim' sözü ise hâlâ kulaklarımda çınlıyor" diye konuştu.