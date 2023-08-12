İmamoğlu’nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB’nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

"VIZ GELİRSİN, TIRIS GİDERSİN!"

"Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar." diyen Özbek, "İmamoğlu gibi söyleyeyim; "vız gelirsin, tırıs gidersin!" Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan ve trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım. Sizler bana saldıracaksınız, birazdan o trollerin hepsi beni hedef gösterecek ama unutmayın ben daha da büyüyeceğim" diye konuştu