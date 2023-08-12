Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...

Son dakika haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER OLUYOR, MALATYA BEŞİK GİBİ
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.39'te 4.8, 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.
Dün akşam saatlerinde yine Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.47'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
SON DAKİKA: Malatya'da üst üste iki şiddetli deprem! | Video
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR
Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Çınar, "Şu an itibarıyla olumsuz bir bilgi yok" dedi.