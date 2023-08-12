Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...

Dün akşam saatlerinde yine Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.47'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Çınar, "Şu an itibarıyla olumsuz bir bilgi yok" dedi.

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