AK Parti’den sonra hiçbir şey eskisi gibi kalmadı

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 22 yıllık serüvenini sürdürüyor. Halkın desteğini alarak girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam ediyor. İşte ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar:14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. 16 Ağustos 2001'de Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34.28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.Okuduğu şiir nedeniyle siyasi yasaklı olan Erdoğan başbakan olamadı. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı ardından 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41.7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve 1950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46.58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu. Siyasi tarihe 'Google iddianamesi' olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 2008'de karara bağlandı.AK Parti'nin sınavlarından biri de 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57.88 oranında "evet" oyu çıktı.10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.Seçmenler 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanı ve hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti. Yüzde 52.38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gerçekleştirildi. AK Parti, milletvekilliğinde açık ara kazanma gelenini sürdürdü. Erdoğan yüzde 49.52 oy aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yüzde 50+1 kuralı nedeniyle İlk kez Türkiye ikinci tur seçimlerine kaldı. AK Parti, 28 Mayıs seçimlerinde seçim zaferlerine bir yenisini ekledi.AK Parti, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla Türkiye için önemli bir adım attı. Halk oylaması, yüzde 51.41 oranında "evet" ile sonuçlandı. Vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verildi. Erdoğan, 2014 cumhurbaşkanı seçiminin ardından ayrıldığı AK Parti'ye 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1414 geçerli oyun tamamını alarak 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.