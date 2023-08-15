Adana’da deprem sonrası inşasına başlanan kalıcı konutlar Aralık’ta teslim edilecek

BAKANLIK KARARI DOĞRU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin deprem bölgesindeki orta hasarlı binaların yıkılacağını belirtmesi üzerine Adana'daki 5 bin binanın daha yıkılacağını anlatan Karslıoğlu, "Adana'da yaklaşık 3 bin tane ağır hasarlı ve 5 bine yakın orta hasarlı bina var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karara göre, orta hasarlı binaların da yıkılması kararı alındı. Kozan ve Feke bölgeleri hariç toplam yaklaşık 8 bin bina yıkılacak ve yerinde dönüşüm yapılacak. Bu mevcut binalar 6 Şubat depreminde büyük bir hasar aldı. Bu binalar bilim ve fen kurallarına göre yapılması mümkün görünmüyor. Bakanlığın kararını doğru ve yerinde buluyorum" dedi.