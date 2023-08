İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları parkta sabahladı

Gündüz eylem yapan İBB iştiraklarından Ağaç A.Ş çalışanları seslerini duyurana kadar Saraçhane parkından ayrılmayacaklarını belirterek sabah saatlerine kadar parkta bankların ve çimlerin üzerinde yattılar. İsyan eden ve Saraçhane parkında sabahlayan işçiler, "Sefelat ücretiyle değişim olmaz önce işcişinin refahı askeri ücrete çalıştırıyorlar 4 gündür eylem yapıyoruz. Sözleşmesi ve sendikaların bir Türk-iş ve Hak-iş'in birlerini mahkemeye verip emekçiler sefalet üçretleriyle çalıştırmaya mahkum ediyorlar bizim için de her şeyin güzel olmasını istiyoruz insanca ve özgürce yaşamak istiyoruz çok ağır şartlarda ve uzun saatler çalışıyoruz her türlü tehlikeye rağmen İstanbul'un yeşil alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz sözleşme istiyoruz her asgari ücret artışı da eritmek istemiyoruz." dediler.