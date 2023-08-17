İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları parkta sabahladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi olan Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) bağlı İBB iştiraklarından Ağaç A.Ş çalışanları, asgari ücret seviyesinde kalan maaşlarına zam talebinde bulunmak için Saraçhane Parkında eylem yaptı. 2 buçuk yıl önce sözleşmeli olarak işe alınan ve 6 ay sonra sözleşmelerinin bitmesinin ardından süresiz sözleşme kategorisine alındıklarını iddia eden işçiler, sabah erken saatlerde Saraçhane parkında toplandı.
Aynı dönemde işe alınan, yine İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi A.Ş ve İstaç A.Ş çalışanlarının 25 bin lirayı bulan maaşları ve imzalanan sözleşmeyle sosyal haklarını tam aldıklarını söyleyen Ağaç A.Ş işçileri, diğer işçilerle aynı haklara sahip olmak için akşam saatlerine kadar eylem yaptı. Gün boyu Saraçhane Parkında devam eden eylem için emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, basın açıklaması yapan işçiler 'sesimiz duyulana kadar buradayız' dedi.
Gündüz eylem yapan İBB iştiraklarından Ağaç A.Ş çalışanları seslerini duyurana kadar Saraçhane parkından ayrılmayacaklarını belirterek sabah saatlerine kadar parkta bankların ve çimlerin üzerinde yattılar. İsyan eden ve Saraçhane parkında sabahlayan işçiler, "Sefelat ücretiyle değişim olmaz önce işcişinin refahı askeri ücrete çalıştırıyorlar 4 gündür eylem yapıyoruz. Sözleşmesi ve sendikaların bir Türk-iş ve Hak-iş'in birlerini mahkemeye verip emekçiler sefalet üçretleriyle çalıştırmaya mahkum ediyorlar bizim için de her şeyin güzel olmasını istiyoruz insanca ve özgürce yaşamak istiyoruz çok ağır şartlarda ve uzun saatler çalışıyoruz her türlü tehlikeye rağmen İstanbul'un yeşil alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz sözleşme istiyoruz her asgari ücret artışı da eritmek istemiyoruz." dediler.