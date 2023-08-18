CHP’de koltuk savaşı yeniden

Değışımcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermesi ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel cephesinden gelen son açıklamalar da adaylığa yeşil ışık yakarken, değişimcilerin ise bir süredir örgütlerde destek bulabilmek için nabız yokladığı öğrenildi.28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu öven ve destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Özel, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra sert bir manevra yaparak "değişim" grubuna katılmıştı. Genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan bu gelişme sonrası sık sık genel başkan adayı olmak istediğini dile getiren Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekmişti. 19 Haziran'daki bir açıklamasında Özel'in adaylık hevesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Aday olmak istiyorsa grup başkanlığı görevinden istifa etmeli" diyerek kendisine meydan okumuştu. Özel ise yaptığı son açıklamada bir kez daha grup başkanlığını bırakmayacağını açık açık belirtmişti.KILIÇDAROĞLU, kasım ayında yapılacak kurultay öncesi delegeye olan baskıyı artırdı. Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında örgüt liderleriyle görüşmelerini daha da sıklaştıracağı ve muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e "alan daraltma" stratejisini devreye sokacağı belirtiliyor.