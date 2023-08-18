Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. On binlerce insanımız hayatını kaybetti, milyonlarca vatandaşımız ise evsiz kaldı.
Asrın felaketi denilen afette, devlet ve millet el ele verdi yaraların sarılması için düğmeye basıldı.
Malatya'da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı | Video
Depremden en çok etkilenen Malatya'da da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti. Bugün, Yeşilyurt İlçesi'ndeki Bostanbaşı Mahallesi'nde çok katlı binaların dinamitle yıkımı gerçekleşti.
Ağır hasarlı 12 katlı, 88 daireli 2 bloklu 160 kilogram patlayıcı bin 900 dinamit lokumu döşenen İstanbul Evleri'nde yapılan yıkımın son hazırlıkları ekipler tarafından yapıldı.
Mühendisler, binanın birinin sağa birinin sola yıkılmasını planladı. Asrın felaketinde ağır hasar binalar, 10'dan geri sayım yapılarak saniyeler içinde yıkıldı.