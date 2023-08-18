Haberler Gündem Haberleri Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı!
Giriş Tarihi: 18.8.2023 13:05 Son Güncelleme: 18.8.2023 13:37

Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı!

Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. 11 ili yıkan depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya’ydı… Yeşilyurt İlçesi’ndeki Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 88 daireli 2 blok, dinamitle yıkıldı. 160 kilogram patlayıcı bin 900 dinamit döşenen ağır hasarlı binalardan geriye, toz yığını kaldı…

Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. On binlerce insanımız hayatını kaybetti, milyonlarca vatandaşımız ise evsiz kaldı.

Asrın felaketi denilen afette, devlet ve millet el ele verdi yaraların sarılması için düğmeye basıldı.

Malatya'da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı | Video

Depremin yıktığı kentlerde, ağır ve orta hasarlı binaların yıkımına başlandı

Depremden en çok etkilenen Malatya'da da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti. Bugün, Yeşilyurt İlçesi'ndeki Bostanbaşı Mahallesi'nde çok katlı binaların dinamitle yıkımı gerçekleşti.

Ağır hasarlı 12 katlı, 88 daireli 2 bloklu 160 kilogram patlayıcı bin 900 dinamit lokumu döşenen İstanbul Evleri'nde yapılan yıkımın son hazırlıkları ekipler tarafından yapıldı.

Mühendisler, binanın birinin sağa birinin sola yıkılmasını planladı. Asrın felaketinde ağır hasar binalar, 10'dan geri sayım yapılarak saniyeler içinde yıkıldı.

Saniyeler içinde yıkılan binalardan geriye, toz yığını kaldı…

Malatya'da bin 400 konutun daha yıkımının planlandığı belirtildi. Belli noktalardan sonra iş makinesi ile yıkım yapılamadığı için 7 katın üzerindeki binalarda dinamitle yıkım gerçekleştiriliyor.

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Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı!
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