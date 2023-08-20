Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan’a gidiyor: NATO, savaş ve ikili ilişkiler masada

Türkiye Yüzyılı, diplomasinin de yüzyılı olacak. Bu kapsamda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından diplomasi trafiğini kesintisiz sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ziyarette bulunacak. Erdoğan eylülde ise G20 zirvesi için Hindistan'a ve BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın davetlisi olarak Macaristan'a gidecek olan Erdoğan'ın Macaristan Milli Günü kutlamalarına da katılması öngörülüyor. Erdoğan- Orban görüşmesinde, ikili ilişkilere mercek tutulacak. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği, NATO'nun genişlemesine yönelik adımlar da masada. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümünde atılacak adımlar da konuşulacak. Bölgesel meseleler de iki liderin gündeminde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye-Macaristan ortak çıkarlarına etkileri değerlendirilecek. Karadeniz'de gerginliğin artmaması için izlenecek yol haritası belirlenecek. NATO'nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama programına da katılması bekleniyor.Görüşme, Macaristan ve Türkiye'deki seçimlerin ardından Erdoğan ve Orban arasındaki ilk yüz yüze temas olma özelliğini taşıyor. Türkiye'deki seçim sonuçları sonrasında Macaristan Başbakanı Orban "Tanrı'ya şükür Erdoğan kazandı, onun kazanması için çok dua ettim" ifadelerini kullanmıştı.ARALIK 2023'te Türkiye-Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümünün kutlanması planlanıyor. Bu kutlama programı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarında ele alınacak konuların başında geliyor. 2024 senesi hem Türkiye'de hem de Macaristan'da karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edilmişti.