İŞdünyası ile toplantı yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Vali Ali İhsan Su ile birlikte annelere destek ziyaretinde bulunan Yılmaz, ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarıyla eyleme devam eden ailelere kırmızı karanfil verdi. Kısa süre sonra 5'inci yılına girecek olan eylemdeki ailelerle bir süre sohbet eden Yılmaz, ardından açıklamalarda bulundu.Bu eylemde en sonunda annelerin yüreğinin ve kalbinin kazanacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. 43 farklı şehirden anneler burada bulunuyor. 45 anne çocuğuna kavuştu. 45 evladımız çok şükür hain örgütün pençesinden kurtuldu. Terör örgütü ile sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Buradaki insanlarımıza, hangi meşrepten olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu duruşlarından dolayı aileleri tebrik ediyorum. Tek bir evladın terör örgütlerine kurban olmayacağı günleri inşa edelim diyorum" ifadelerini kullandı.