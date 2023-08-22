Otomotivdeki balon sönüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:Bugün Türkiye'nin ekonomide sorunları var. Ama bu sorunları aşacak irademiz, tecrübemiz, potansiyelimiz ve programımız da mevcuttur. Son dönemde ekonomik yönde yaşanan olumlu göstergelerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin. Türkiye ekonomisine sadece faiz ve kur çerçevesinden bakan mandacı dayatmanın kolları artık çözülmüştür. Bu dayatmanın yerini, yatırım, istihdam, üretim yoluyla büyüme yoluyla kurulu sağlıklı yaklaşımın almasının önüne kimse geçemeyecektir. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurtdışı borçlanma faizlerindeki azalma ve rezervlerdeki iyileşme alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık daha iyi görünmektedir.Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasında yaptığımız denetimler meyvesini çok açık vermektedir. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilenlere 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetim ve tedbirler neticesinde otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Fahiş fiyatların oluştuğu diğer sektörlerde de yakında önlemlerin etkilerini göreceğiz. Farklı bahaneler öne sürerek milletimizin lokmasına kast eden açgözlülere müsaade etmeyeceğiz.Önümüzdeki dönemde uzun dönemli doğrudan yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Bu doğrultuda bankalardaki mevduatın TL'ye geçişini teşvik edecek rezervleri güçlendirecek adımları da hızlandıracağız. Amacımız bir süredir durgun seyreden kredi mekanizmasına işlerlik kazandırmak, istihdam ve ekonomi odaklı işleyişi güçlendirmektir. Türkiye'nin bugününü hazmedemeyen içerideki ve dışarıdaki karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz.Hep söylediğimiz gibi ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını, attığımız ve atacağımız adımlara destek vermesini bekliyoruz.Taahhüt ettiğimiz üzere çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konteynerlere geçişini sağladık. Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Programların süresini 9 ay uzattık. Deprem bölgesinden diğer illere göç eden kardeşlerimizin geri dönüşlerini hızlandıracak iş imkânlarını oluşturuyoruz. Özel sektör marifetiyle istihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.Önümüzdeki aylarda ücretlilerin gelirleri arasındaki dengesizliği azaltacak ilave önlemleri aşama aşama devreye alacağız..BMBarış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü, tarafsızlığına gölge düşürmüş, yaralı itibarını daha da zedelemiştir. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör devlet olarak adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğiz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız.Her gün yeni bir skandalla, ihanet ve ayak oyunuyla gündeme gelen, daha kendi aralarındaki sorunları bile çözemeyen, eski masa ortaklarının insanımızın dertlerine derman olması elbette mümkün değildir. Türkiye'yi altyapı ve üstyapı zenginlikleriyle örnek bir ülke haline nasıl getirdiysek aynı iradeyle yolumuza devam edeceğiz. Ekonomideki olumlu gelişmelerin işaretlerinden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98.5 milyar dolar seviyesinde olan rezervler 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üzerine çıkmıştır.İklim krizi ve kuraklığa dikkat çeken Erdoğan, "Su tüketimini azaltmak şarttır. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum" dedi.