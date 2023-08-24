SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara’ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda yaklaşan yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın | Video
Başkan Erdoğan, "Yerel seçimlere zafere koşmaya var mıyız?" diyerek, mahalli idareler seçimlerinde milletin geleceğine el koyacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, "İstanbul'un Ankara'nın hali ortada..." dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
YILLARINI KAYBEDEN ŞEHİRLER GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞACAK
7 ay sonrada yerel seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? İstanbul'un Ankara'nın hali ortada. Buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Mahalli idareler seçimlerinde de milletim geleceğine el koyacaktır. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır.