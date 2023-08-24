Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara'ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar
Giriş Tarihi: 24.8.2023 18:46 Son Güncelleme: 24.8.2023 19:08

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara'ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 yerel seçimleri ile ilgili mesaj vererek, "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara’ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda yaklaşan yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın | Video

Başkan Erdoğan, "Yerel seçimlere zafere koşmaya var mıyız?" diyerek, mahalli idareler seçimlerinde milletin geleceğine el koyacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, "İstanbul'un Ankara'nın hali ortada..." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

YILLARINI KAYBEDEN ŞEHİRLER GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞACAK

7 ay sonrada yerel seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? İstanbul'un Ankara'nın hali ortada. Buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Mahalli idareler seçimlerinde de milletim geleceğine el koyacaktır. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara'ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar
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