SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı! İstanbul ve Ankara’ya işaret etti: Gerçek belediyecilikle buluşacaklar

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

YILLARINI KAYBEDEN ŞEHİRLER GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞACAK

7 ay sonrada yerel seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? İstanbul'un Ankara'nın hali ortada. Buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Mahalli idareler seçimlerinde de milletim geleceğine el koyacaktır. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır.