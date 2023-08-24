Yaraları sarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetin ana gündem maddesinin deprem ve ekonomi olduğunu belirterek, "Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor. Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi. Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:Bugüne kadar yaptığımız 6 kabine toplantımızın tamamında ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor. Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarıldı. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik THY tarafından 1000 kişilik kontenjan ayrıldı.: Birileri sırf tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisi. Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor.İnsanımızın oyunun rengini meşrep ve kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedelerimiz için harekete geçme çağrısı yapıyorum.Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri size, milletimizin vicdanına havale ediyorum. 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadım.Adıyaman'da 41 bin 71 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6290 köy ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşaatı sürüyor. Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da hizmete açıyoruz. 8 aynı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 işyerinin temellerini atıyoruz.Temeli atılan konutlardan 1000 tanesi THY tarafından Emlak Konut eliyle inşa edilecek. Adıyaman Besni'de Merinos bağışı ile 1000 konutun temelleri atılıyor. Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayserispor'un bağışlarıyla 250 konut içinde ilk kazma vuruluyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesi Mıcır mevkiinde Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşaatına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgutreis mahallelerinde inşa edeceği 1950 konut, 451 işyeri ile meydan projemizin inşasını da başlatıyoruz.Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor. Türkoğlu ilçesinde inşası tamamlanan köy tipi kalıcı afet konutu ile zemin artı 3 ve 4 olarak inşa edilen 1150 daire, ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Temeli atılan ve ihalesi yapılan binalarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67'ye ulaştı. İlçemizdeki TOKİ konutları hızlı şekilde yükseliyor. Burada toplamda 7 bin 200 daire yapılacak. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin dairenin ihalesi yapıldı. Türkoğlu'nda önümüzdeki kışa girmeden depremzedelerimizin yaklaşık üçte birini inşallah konutlarıyla tanıştıracağız" dedi. AACumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin Adıyaman'a kazandırılmasına vesile olan THY, Baykar, Erdemoğlu Holding, Kayserispor, Lider Kâğıtçılık ve Artaş İnşaat ile birlikte tüm kurumları ayrı ayrı tebrik etti.Yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgâr işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız.