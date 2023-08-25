Abbasağa’ya sistematik kıyım

Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacı gizli gizli belediye ekiplerince kesildi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılından beri Abbasağa Parkı'nı gözüne kestirdi. 2015'te parktaki spor aletleri söküldü. Yerine kafe yapılacağını öğrenen mahalleli duruma tepki gösterip parkta beklemeye başladı. Tepkiler üzerine CHP'li belediye geri adım attı ancak durmadı.Beşiktaş Belediyesi, 2 yıl sonra ise Abbasağa Parkı ile ilgili yeni bir proje hazırladı. Projede, sert zeminin değiştirilmesi, oyun grupları, elektrik ve sulama altyapısının yenilenmesi planlandı. Ancak mahalleli yeniden tepki göstererek yenilenme değil, bakımın artırılmasını ve devamlı olmasını talep etti.Beşiktaş Belediyesi'nin Abbasağa'daki "yeşil aşkı" geçtiğimiz günlerde tekrar depreşti. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde sessiz sedasız parkta bulunan 4 çınar ağacı tıpkı Çırağan'dakiler gibi kesildi. Sistematik bir şekilde zulüm yapılan Abbasağa Parkı son dönemde bilinçli bir şekilde kuraklığa da terk edildi. Bölge halkı, parkın belediye tarafından otopark yapılmak istendiği için atıl bırakıldığını söylerken, SABAH'ın çektiği görüntüler, mahalle sakinlerinin söylemlerini doğrular nitelikte.