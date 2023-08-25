Başkan Erdoğan Ahlat’ta: Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Malazgirt’i ziyaret etsin

"Evet, bu mısralarda anlamını bulan zaferden bir gün önce Sultan Alparslan'ı ve ordularını fethe hazırlayan, yiğitleri gazaya katılan Ahlat Beylerine, Ahlatlı neferlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu'nun fatihi, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve istiklalimizin uğrunda asırlardır canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Mümtaz bir ilim ve gönül adamı olan Haluk Dursun hocamız, geride pek çok eser ve hayırla yad edilen miras bırakmıştır. Rabb'im, kendisinden razı olsun diyorum."

"EN GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Türk tarihine zaferler ayı olarak geçen ağustos ayını, anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ettiklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Ahlat'tayız. Yarın inşallah Malazgirt'te olacağız. 30 Ağustos'u Ankara'da kutlayacağız. Ardından, 85 milyon olarak, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Geçmişten ders çıkartarak, ibret alarak, daha müreffeh, daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimizde çok önemli bir kilometre taşını ifade eden bu seneyi, en güzel şekilde değerlendirmenin gayretindeyiz. Zaferlerimizin ve gurur günlerimizin her birini, ülkemizde yeni bir dönemin, milletimizin fertleri arasında yeni bir kucaklaşmanın zemini haline getirmek istiyoruz."