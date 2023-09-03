Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı

ŞULE ABLA'YI DAİMA ÖZLEMLE ANIYORUM

Şule Yüksel Şenler gibi şahsiyetlerden ilham alan kadınların sayılarının artmasını dileyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Vefatından sonra bile ardında bıraktığı miras ile hayatlara dokunmaya devam eden Şule Abla'yı daima özlemle anıyorum. Ne mutlu ki yüreklere ektiği tohumların yeşerdiğini ve açtığı yolda kararlılıkla yürüyecek özgürlük savaşçıları bıraktığını bilmenin huzuruyla sırlandı.

KONAK İÇERİSİNDEKİ SINIFLARI GEZDİ

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, konakta Şenler'in anısına açılan "Bir Çığrın Öyküsü" adlı sergiyi gezdi. Konaktaki sınıfları gezen Emine Erdoğan, bir sınıfta kitap okuyan çocuklarla da görüşerek sohbet etti. Emine Erdoğan, annelik eğitimi verilen sınıfta yeni anneler ve anne adaylarıyla sohbet etti. Erdoğan, bir anne adayına, sınıftaki anne-bebek çantasından hediye etti. Sınır atık mutfağını gezen Erdoğan, geri dönüşüm sınıfında yapılan ürünleri de inceledi.