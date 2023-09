Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı

YOL GÖSTERİCİ BİR REHBER

Bu çerçevede Şule Yüksel Şenler Vakfını ona ve temsil ettiklerine duyduğumuz gönülden vefanın göstergesi olarak kurduk. Adına açılan okullar, yurtlar, merkezler ile mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bugün Esenler Belediyesi ile açılışını yaptığımız Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak. Bu çok yönlü hizmet anlayışının, Şule Yüksel Şenler'in her şeyi kendi bünyesinde birleştiren tutumunun ve bizlere her alanda neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair yol gösterici rehberliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.