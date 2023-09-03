’Şahit gösterme’ oyunu çöktü! Mansur Yavaş’a istifa çağrısı





Ancak Yavaş ilk dilekçede Özcan'ı tanık olarak yazmazken sanki Özcan konuya ilişkin yalan yanlış bilgiler veriyormuş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Özcan'ın "Ankaralı'nın hakkını sonuna kadar savunacağız" cevabı karşısında Yavaş, ertesi gün apar topar ek dilekçe yazdırarak Özcan'ı tanık gösterdiği anlaşıldı. Ayrıca Yavaş, rüşvet alan kişilerin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia etmişti. Ancak Özcan Yavaş'ın bu iddialarını da belgelerle çürüterek ikinci defa istifaya davet etti.

Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayına ilişkin ismi geçen kişilerin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia eden Yavaş'ın algı oyununu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile çökertti. Yavaş'a Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan ve rüşvet alan kişinin açıklanması için süre veren Özcan, Yavaş'ı ikinci defa istifaya davet etti.

"ALİ İSİMLİ ŞAHSIN HALK EKMEK'TE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGELER VAR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Halk Ekmek'te 200'e yakın personel rüşvetle işe alınıyor. İşe ihtiyacı olan insanlardan para alıyorlar. Bu ahlaksızlıktır. Kendisi de bu konuya ilişkin müfettiş gönderiyor. Ancak olayın üstünü kapatmak için yaptı bunu. Ne zaman ben bunu gündeme getirdim Yavaş olayı savcılığa sevk etti. Ben bu olayı gündeme getirmeseydim olay savcılığa gidecek miydi? Tabi ki hayır. Halk Ekmek'te bunlar olurken kim bilir diğer şirketlerde neler oluyor.