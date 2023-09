’Şahit gösterme’ oyunu çöktü! Mansur Yavaş’a istifa çağrısı

"YAVAŞ BENİ İLK DİLEKÇEDE DEĞİL İKİNCİ DİLEKÇE'DE TANIK OLARAK EKLETİYOR"

Özcan şöyle devam etti, "Yavaş'a kendi bürokratları bile güvenmiyor. Çünkü Yavaş onların arkasında durmuyor direk görevden alıyor. Ama ne hikmetse Halk Ekmek Genel Müdürünü görevden almadı. Biz olayı gündeme getirmeden önce müfettiş atıyor ama konunun üstünü kapatmak için yapıyor bunu. Daha sonra konu gündeme gelince Yavaş savcılığa gidiyor. Ama algı yapmak için kendisini temiz göstermek için beni tanık olarak eklettiriyor.



Ama ilk savcılığa verdiği dilekçede benim adım yok. Ben 'Ankaralı'nın hakkını sonuna kadar savunurum' deyince beni apar topar yazdırdığı ek dilekçe ile tanık yapıyor. Biz çiğ yemedik bizim karnımız ağrımaz. Bizi mahkeme koridorlarında susturacağını, korkutacağını sanmasın. Biz her türlü aymazlığı, her türlü kanunsuzluğu engellemek için sonuna kadar çalışacağız. Sahaysa saha, hizmetse hizmet, mahkeme koridoruysa mahkeme koridoru, meydansa meydan her yerde mücadele ederiz. Benim söylediklerimin aksini iddia ediyorlarsa buyursunlar." ifadelerini kullandı.