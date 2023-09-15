Kaçak villada ‘Mahir’

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'taki Boğaz manzaralı villasında kaçak yapılaşmaya hız kesmeden devam ediyor. Villada yürütülen kaçak inşaat çalışmasını perdelemek için geçen hafta villanın etrafını tahta perde ile kapatmaya başlayan Mahiroğlu, villanın tamamını kamufle etme işini tamamladı.SABAH'ın gündeme getirdiği kaçak yapılaşma sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de yaptıkları denetimde villada kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına aldı. Kaçak yapılaşmaya devam eden Mahiroğlu'ndan izin belgesi soruldu. Fakat Mahiroğlu bakanlık ekiplerine herhangi bir inşaat izni ve ruhsat ibraz edemedi. Ekipler, sözlü uyarı ve yazılı ihtarname ile kaçak yapılaşmanın durdurulmasını istedi.Bakanlık yetkilileri ayrıca, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne, kaçak yapılaşmanın yıkım işlemlerinin yapılması gerektiğini bir yazı ile bildirdi. Yazıda, 'kaçak yapılaşmanın devam ettiği, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılması ve kaçak bölümlerin derhal yıkılması gerektiği' bildirildi. Buna rağmen İBB ekipleri, Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak yapılaşmaya herhangi bir denetim ve işlem gerçekleştirmedi. İBB yönetiminin ısrarla herhangi bir işlem yapmamasını fırsat bilen Halk TV'nin patronu Mahiroğlu ise kaçak inşaatı sürdürüyor.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Cafer Mahiroğlu'nun villasındaki kaçakla ilgili ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri işlem yaparak kaçağı mühürlendi. İBB de bakanlığın mühürleme işleminden sonra mühürleme işlemi yaptı. Ancak Mahiroğlu'nın bir süre bekledikten sonra iki mührü de sökerek tekrar kaçak inşaat çalışmasına başladığı belirtildi. Mahiroğlu'nun tüm uyarılara rağmen hukuksuzluğa devam etmesi pest dedirtti. Mahiroğlu'nun hukuk tanımaz tutumuna karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün, hem İBB hem de Mahiroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.