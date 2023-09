Dünya O’na muhtaç

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Erbaş, "Bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası'nda ülkemizin her yerinde, yurtdışında ulaşabildiğimiz yerlerde yeniden Peygamber Efendimizi anacağız. O'nun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp hatırlatacağız" dedi. Erbaş toplantıda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in 1452 sene önce 571 yılında güneş gibi doğduğunu belirterek, "İnsanlığın üzerine bir güneş gibi doğdu. Rabbimiz, Efendimiz 40 yaşındayken Kuran'ın indiriliş sebebini yine Kuran'da 'Kitabı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye indirdik' olarak anlatır. Efendimizin vazifesini bütün dünyaya böyle ilan ediyor Rabbimiz. İşte mucize kitap Kuran-ı Kerim'in yeryüzüne indiriliş amacı budur. O gün dünya Kuran'a ne kadar muhtaçsa bugün de o kadar muhtaç. Dünya o zaman Peygamber Efendimize ne kadar muhtaçsa bugün daha da muhtaç" ifadelerine yer verdi.81 ilde ve ilçelerinde Mevlid-i Nebi Haftası için çeşitli programların yapılacağını duyuran Erbaş, "Ülkemizin her yerinde, yurtdışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde, yeniden Peygamber Efendimizi anacağız. O'nun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp hatırlatacağız" diye konuştu.