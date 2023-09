Rus kozmonot: Uzaydan Türkiye’yi görünce fotoğraf çekesim geliyor

Uzaydan çektiği Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev (53), Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Artemyev, Uzay Kâşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress'e katılmak üzere Bursa'ya geldi. Uzaydan çektiği, İstanbul, Antalya ve Van Gölü'nün de aralarında olduğu Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot, Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi.Türkiye'nin üzerinden her geçişinde, elinin fotoğraf makinesine gittiğini belirten Artemyev, "Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. Ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, uzaydan bakıldığı zaman özellikle. Ve bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip fotoğraf çekesim geliyordu" diye konuştu.