Kurtuluş Savaşı’ndan tam bağımsızlık yarışına

Milli Teknoloji Hamlesi'nin markalaşan fuarı TEKNOFEST ilk kez kapılarını İzmir'de açtı. Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı olan İzmir'de yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini görmek isteyen on binler ilk günde İzmir Çiğli Havalimanı'nın 205 bin metrekarelik alanını tıklım tıklım doldurdu. Festivalde Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. F-16 ve Solo Türk uçuşları nefes kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "İzmir'in kahramanlıkla yazılmış tarihi ve birleştirici gücüyle, bir arada daha güçlüyüz. Birlikte, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle dünyaya örnek olduk.Cumhuriyetimizin 100. yılında, İstanbul ve Ankara'dan sonra TEKNOFEST İzmir, vatanımıza, milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun. Genç kardeşlerim; dünyaya, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na, sizler ve eserleriniz damgasını vuracak. TEKNOFEST, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Zamanın ruhu olan değişim, TEKNOFEST kuşağıyla dev bir dip dalgası olarak geliyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Karaya, havaya, mavi sulara hatta uzaya Türk'ün damgası vuruluyor. Dünyayla açılan arayı, 20 yıla 100 yıllık projeler sığdırarak kapatıyoruz" diye konuştu.TEKNOFEST İzmir kapsamında ABD'li astronot Stephanie Wilson, İtalyan astronot Paolo Nespoli ve Rus kozmonot Denis Matveev, "Astronotlar Anlatıyor: Ayakları Yerden Kesen Hikâyeler" adlı etkinlikte konuştu. Çocuklarla bir araya gelen 3'lü "Dünya ortak evimiz. Birlikte korumalıyız" dedi.Selçuk Bayraktar, Elon Musk'ın, Başkan Erdoğan tarafından İzmir TEKNOFEST'e davet edilmesiyle ilgili gazetecilerin sorusuna "TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda Elon Musk'ı da bekleriz. Buradaki bu ruhu yaşaması onun için de bir ilk olacak" yanıtını verdi.TEKNOFEST İzmir'in ilk gününde çoğu ilk kez görücüye çıkan yerli ve milli teknoloji ürünleri göz kamaştırdı. İşte o ürünlerden SABAH ekibinin radarına takılan birkaçı;BİTES'in tasarladığı robot köpek Keçi, TSK'nın operasyonel kabiliyetini artırıyor. 1 metrelik bir alandan zıplama yapabilen robot keşif yapmak, mayın taramak, mağara ağzındaki tahkikatların temizlenmesi gibi birden fazla özelliğe sahip.TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Kızılelma'da da kullanılabilecek.BMC tarafından üretilen ve jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.Türkiye'nin ilk su altı otonom deniz aracı 'Deringöz' büyük ilgi gördü.