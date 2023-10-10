Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya şehit polisin ailesini ziyaret etti! Başkan Erdoğan acılı aileye başsağlığı diledi
Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:35 Son Güncelleme: 10.10.2023 16:51

Bakan Yerlikaya şehit polisin ailesini ziyaret etti! Başkan Erdoğan acılı aileye başsağlığı diledi

İstanbul’da polis memuru Cihat Ermiş baskına gittiği evden açılan ateşle şehadete erdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polisin Ankara Haymana’daki baba ocağını ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehit babası Şefik Ermiş ile telefonda görüştü, başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya şehit polisin ailesini ziyaret etti! Başkan Erdoğan acılı aileye başsağlığı diledi

İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş baskına gittiği evden açılan ateşle şehadete erdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polisin Ankara Haymana'daki baba ocağını ziyaret etti. Şehit polis memuru Cihat Ermiş'in babası Şefik Ermiş ile dualar etti.

Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehit babası Şefik Ermiş ile telefonda görüştü, başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı âli, ruhu şad olsun" dedi.

Başkan Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu | Video

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Bakan Yerlikaya şehit polisin ailesini ziyaret etti! Başkan Erdoğan acılı aileye başsağlığı diledi
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