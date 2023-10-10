CHP kongresine rüşvet damga vurdu

CHP'nin gelecek ay yapılacak genel kurultayı öncesi "Değişimciler", İstanbul'dan zaferle çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, 344 delegenin oyunu alarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen ve 310 oy alan Cemal Canpolat'ı geride bıraktı. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı yarışından geriye Canpolat'ın kongrede yaptığı konuşmada dile getirdiği rüşvet iddiaları kaldı. SABAH'ın gündeme getirdiği, "İBB'nin kasası Özgür Çelik için açıldı. İmamoğlu, Çelik'in il başkanlığını kazanması için CHP'li delegeleri işe aldı" iddialarını kongrede dile getiren CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat yaptığı konuşmada, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP'li delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum" ifadelerine yer verdi.Cemal Canpolat'ın, İBB Başkanı'nın il başkanlığı seçimlerine müdahale ettiğini dile getirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, kongrenin yapıldığı salondan ayrıldı. İmamoğlu ayrılırken, "Bütün Türkiye'ye rezil olduk. Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi" diyerek tepki gösterdi.CHP kongresinde ortaya atılan rüşvet iddialarının ardından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, "CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanı'nın partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB'de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş. Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor" paylaşımında bulundu.Kongrenın ardından değerlendirme yapan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise kongreye dair ilginç iddialarda bulundu. Yarkadaş özetle şunları yazdı: "Özgür Çelik'e kazandıran en önemli etken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Erdoğan Toprak ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in saf değiştirmesi oldu. 'Biz Kılıçdaroğlu'nun evlatlarıyız' deyip mahalle ve ilçe kongrelerinde oy isteyen üçlü, son kulvarda İmamoğlu ile anlaşarak 70'in üzerindeki delegeyi Özgür Çelik'e yönlendirdi."Canpolat'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il kongresine şaibe karıştırdığı için eleştiren Cemal Canpolat'ın işe alınan CHP İstanbul delegelerinden bazıları ise ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Yönetim üyesi Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından o isimleri ifşa etti. İşte İBB'de çalışan CHP'li delegeler:İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Memur- Kurultay Delege 193. sıraİBB İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Kurultay Delege 192. sıraİBB Metro İstanbul şirketinde üst düzey yönetici- Kurultay Delege 185. sıraİBB İSKİ Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı- Kurultay Delege 179. sıraİBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı- Kurultay Delege 159. sıraİBB şirketinde Gönüllü Yönetimi- Kurultay Delege 89. sıraİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)- Kurultay Delege 78. sıraİBB Yazı İşleri Puantör Kurultay Delege 61. sıraİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) - Kurultay Delege 48. sıraİBB İsfalt A.Ş. İdari İşler Şefi- Kurultay Delege 44. sıraİBB Spor A.Ş. Yönetim Kurulu- Kurultay Delege 34. sıraİBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü- Kurultay Delege 26. sıraİBB Mahalli İdareler Koordinatörü- Kurultay Delege 7. sıraİBB İstanbul Halk Ekmek - Asil Yönetim 16. sıraİstanbul Büyükşehir Belediyesi- Disiplin Kurulu Yedek 3. sıra