Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından memleketi Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Köyü'ne getirilen şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip dua ettik.Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, şehidin babası Şefik Ermiş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasına ilişkin anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada Kuzey Irak bölgesinde PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için dün Mersin'de tören düzenlendi. Şehit, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Pençe Harekât bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak (27) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.