SABAH’ın haberini yargıya taşımıştı AYM’den de ret yedi

MİT TIR'ları davasında hapis cezası alan firari gazeteci Can Dündar, SABAH'ta 2016 yılında çıkan "Villasını FETÖ aracılığıyla fahiş fiyata sattı" haberlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurusunda hayal kırıklığı yaşadı.Yüksek Mahkeme, hak ihlaline ilişkin iddiayı dayanaktan yoksun bularak başvurunun "kabul edilemez" olduğuna karar verdi.İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Can Dündar, SABAH Gazetesi'nde 2016 yılında çıkan "Ankara'daki villasını FETÖ aracılığıyla fahiş fiyata sattı" haberleri nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.İlk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiş, Can Dündar'ın yaptığı istinaf başvurusu da reddedilmişti. Temyiz edilen kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de onadı.Can Dündar, son olarak Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Başvuru dilekçesinde, şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğini iddia eden Can Dündar'ın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "Başvurucu hakkında yürütülen ceza davası devam etmektedir. Başvuru konusu haberlerde de başvurucunun FETÖ/PDY ile yakın ilişki içinde olduğu ve Ankara'da bulunan villasını örgütle bağlantılı kişilere fahiş fiyatla sattığı şeklinde bir dizi iddialar öne sürülmüştür. Üstelik bu bilgilerin adli kaynaklardan ve başvurucunun yargılandığı dosyadaki bilgi ve belgelerden elde edildiği belirtilmiştir. O hâlde anılan haberde yer alan başvurucu hakkındaki ifadelerin olgusal bir temele dayandığı görülmektedir" ifadelerine yer verdi.Yüksek Mahkeme, söz konusu iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararında SABAH'ta 18-20-21-25-29 Şubat 2016 tarihlerinde yayımlanan haberlere de yer verildi.