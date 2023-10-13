500 çocuk İsrail bombalarıyla katledildi binlercesi yaralı… Gazze çocuklarına ağlıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ni kan gölüne çevirmeye devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde katliam yapılıyor. İşgalci İsrail askerleri çocuk, kadın ya da yaşlı dememeden ölüm saçıyor. Ajanslara düşen kareler, İsrail zulmünün boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Annelerin kollarında can veren bebekler, ellerinde oyuncaklarıyla kefenlenen çocuklar, enkaz altından kanlar içinde çıkarılan masum yüzler...Bombardımandan yaralı kurtulan çocuklar, kaldırıldıkları hastanelerde "Neden bizi öldürüyorlar?" sorusunu dünyanın yüzüne haykırıyor. Middler East Eye sitesindeki habere göre hastanelerde tedavi gören çocukların sordukları sorular şu şekilde oluyor: "Neden bizi öldürüyorlar?, "Bizi de ne zaman öldürecekler?", "Ölüm nasıl bir duygu, acıtıyor mu?", "Öldüğümüzde ailemiz de bizimle gelecek mi?" Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 500 çocuğu öldürdüğünü açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş de yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bombardımanda vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor" demişti.Filistin Sağlık Bakanı Mey el- Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti. Hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirten Keyle, sağlık sistemi kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çekti. Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı. Uluslararası Kızılhaç'tan da "Gazze'de insani durum endişe verici, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde" uyarısı yapıldı. Kızılhaç Sözcüsü "Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor" dedi.İsrail tarafından ise "İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek" açıklaması yapıldı. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi.Gazze mahalle mahalle yok ediliyor. Gazze Şeridi'ni soykırımla yok ediyorlar. Planları bu. Yiyecek içecek akışı gerçekten zor. Gıda stokları azalıyor. Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Su yok. Dünyanın gözü önünde bir halk katlediliyor.Biz 75 senedir işgal altında işkence görüyoruz. 17 senedir kuşatma altındayız. Burada güvenli yer yok. Ya özgür olacağız ya da öleceğiz.Mıllı Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belir-t ti. Açıklamada "İnsani yardım ve tahliye için hazırlıklarımız ı tamamladık, emir bekliyoruz" denildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda Türkiye'yi adres gösterdi. Scholz, Federal Meclis'teki konuşmasında Erdoğan'la birlikte Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin bölgede gerilimin azaltılmasını sağlayabileceğini ifade etti. Dünya medyası, Scholz'un bu açıklamaları sonrası haberlerinde Erdoğan'ın barış diplomasisi yürüttüğünü, ateşkes ve rehinlerin serbest bırakılması konusunda ilk günden bu yana birçok liderle telefon görüşmeleri yaptığını vurguladı.İsraıl güçlerinin saldırılarında evlerini tahliye etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) binasına sığındı. Binanın avlusunda çocukların doyasıya oyun oynaması, bisiklet sürmesi "Çocuklar hep gülsün" dedirtti.Öte yandan Başkan Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la da Filistin'i görüştü.TBMM Genel Kurulu İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gerilimin ortadan kalkması için 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Yasadışı yerleşimciler meselesi sona erdirilmeli. TBMM'nin insani, ahlaki sorumluluk için oturumu gerçekleştirmesi önemli. Bildiri tarihe düşülen imza" dedi. TBMM tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyoruz" denildi.