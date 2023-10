Gazze’de su, gıda yok nerede batı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katıldı. Erdoğan, Filistin ve İsrail'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi:Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı ve sıkıntı günler geçiriyor. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı, düşenin elinden tutup kaldırmayı, mazlumlara, mağdurlara ve tüm insanlığa karşı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Üç gündür gerek bölge, gerek dünya liderleriyle görüşüyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Düşünün, şu an itibarıyla Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters, nerede Batı? Bu noktada aldıkları herhangi bir tedbir var mı? Bu da yok. Şimdi ne diyorlar?Amerika uçak gemisi gönderiyor, şimdi ikinci uçak gemisini gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere; Akdeniz, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir? Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Eee biz senle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin SİHA'sını, terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsünüz? 'Görmedim, bilmedim, farkında değilim.' Bunu nasıl söylersin?Bugüne kadar devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 13 liderle telefonda görüştüm. Dışişleri Bakanımız bir taraftan, MİT Başkanımız bir taraftan muhataplarıyla irtibata geçerek görüşmelere devam ediyor. Neler yapabiliriz? Bunun üzerinde durduk. Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında adım atalım, bunun çalışmasını yapalım dedik. Atacağımız adımlar var. Bu insanlar susuz, bu insanlar gıdasız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde bunlara yönelik atılması gereken adımlar var. Ama bunların asla öyle bir derdi yok ama bizim var.Sivillere yönelik eylemleri tasvip etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Hamaset peşine düşmeden, tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi bir an önce söndürmenin derdindeyiz.Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Toplam 360 kilometrekarelik dar bir alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir, ne de bunun savaş hukukunda yeri vardır. Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz.İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsunuz? Gazze'de yaşanan insani trajediye kör ve sağır kesilerek barışa hizmet edilmeyeceği ortadır. Biz bu çatışmaların, bu saldırıların daha fazla büyümesini ve Allah korusun bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimize, insani yardım malzemesi ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.14 ve 28 Mayıs seçimlerinde pek çok çirkinlikle karşılaştık. Ne oldu? Ne 6'lı masa tuttu, ne 16'lı masa tuttu, ne 1600'lü masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular ya. Ama kim var? Millet var millet. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Bu dönemimizde hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Filistin-İsrail krizinin sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, uluslararası toplumun, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi. Betül USTA/ANKARAAK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi. Konuya ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah" ifadesini kullandı.